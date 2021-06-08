كاتبة تشيكية تدعو لزيارة سورية للاطلاع على معالمها السياحية

أكدت الكاتبة والرحالة التشيكية يولانا سيدلاتشكوفا أن سورية تمتلك تاريخا غنيا بالحضارات المتنوعة ولذلك ينبغي زيارتها للاطلاع على معالمها السياحية.

وفي مقال نشرته اليوم مجلة “ناس ودول” السياحية قالت سيدلاتشكوفا: إن من بين أهم الأماكن التاريخية والسياحية في سورية بلدة معلولا المبنية على سفوح جبل بارتفاع 1500 متر والتي تجمع بشكل منسجم تماما بين فن البناء والطبيعة والتراث القديم والحديث.

وأشارت سيدلاتشكوفا إلى احتفاظ سكان معلولا إلى اليوم باللغة الأرامية لغة السيد المسيح ما يدل على الاعتزاز بالثقافة والغنى الحضاري لدى السوريين.