2 مليار ليرة قيمة الرسوم المستوفاة.. وقريباً دائرة نقل محردة في الخدمة

بلغت قيمة الرسوم المستوفاة في مديرية نقل حماة منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخه نحو 2 مليار ليرة و 209 مليون و 463 ألف .

وبين مدير نقل حماة المهندس محمد عامر السيد في تصريح لـ” البعث ميديا” أن عدد المعاملات التي نفذتها المديرية في مجالها والتي تخص النقل في عدد من المحافظات بلغ 70 ألف و 407 معاملة مشيرا إلى أن المركبات المشمولة بالبرنامج والمطلوب تجديد ترخيصها هي السيارات الخاصة التي محركها يعمل على المازوت والسيارات السياحية الخاصة التي سعة محركها فوق ٣٠٠٠ سم٣ وسنة التسجيل بعد ٢٠٠٠ فقط عدا عن ذلك ليس مطلوبًا تجديد ترخيصها وبالتالي لاداعي للتسجيل والدخول للرابط الإلكتروني .فضلا عن الاستمرار بعملية أرشفة جميع معاملات المركبات الكترونيا حيث وصلت نسبة معاملات الأرشفة على برنامج المركبات حوالي 80 بالمئة ومن المتوقع أن تنتهي عملية الأرشفة خلال النصف الثاني من العام الجاري .

وأضاف مدير النقل:يوجد في محافظة حماة أربع دوائرة فرعية في المحافظة بموجب موافقات وزارة النقل في مدن السلمية ومصياف والسقيلبية وسلحب وقريبا سيتم افتتاح دائرة نقل فرعية جديدة في محردة حيث تم تأمين المكان من قبل مجلس المدينة بالإضافة إلى أنه تم تأمين الربط الشبكي وتجهيزها بالمعدات الحاسبية والطابعات من قبل وزارة النقل وتكليف عدد من العاملين من المديرية للعمل في الدائرة.

وكشف مدير النقل أنه في إطار خطة عمل وزارة النقل على صعيد الخدمات الإلكترونية ، أجرت الوزارة تطويراً لبرنامج إدارة معاملات المركبات المركزي المعمول به في كافة مديريات ودوائر النقل بالمحافظات بحيث تم ربطه على شبكة الانترنت مما يسمح بالولوج للشبكة والدخول للبرنامج من أي منفذ إنترنت عبر الموبايل أو الحاسب من مكتب أو بيت وبالتالي يمكن لمالك المركبة الخاصة والمسجلة في أي مديرية نقل بالدخول للرابط المنشور أدناه ، وتجديد ترخيص مركبته إلكترونياً وإرفاق الوثائق، وتسديد الرسوم بالدفع الإلكتروني ويقوم مالك المركبة بعدها بالتقيد بالخطوات الموضوعة وتثبيت ذلك إلكترونيًا ليبقى إجراء وحيد هو استلام البطاقة المجددة الترخيص من أي دائرة او مديرية نقل في كافة المحافظات لحين تمكن الوزارة من إيجاد صيغة تمّكنها من إيصالها عبر الدوائر المختصة له حيث يتواجد (توصيلها له لمكان تواجده).

البعث ميديا || حماة- منير الأحمد