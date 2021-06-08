51 قتيلا حصيلة ضحايا تصادم قطارين جنوب باكستان

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث تصادم قطارين سريعين في منطقة غوتكي بإقليم السند جنوب باكستان أمس إلى 51 قتيلا إضافة إلى عشرات الإصابات.

وقال عثمان عبد الله نائب المفوض العام في المنطقة: إن قطار ميلات إكسبريس انحرف عن مساره وانقلب على المسار المقابل ليصطدم بقطار آخر ما أسفر عن مصرع 51 شخصاً وإصابة أكثر من مئة آخرين حالة البعض منهم حرجة، وفق ما نقلت وكالة أسوشيتد برس.

بدوره قال عمر طفيل قائد شرطة المنطقة: إن “التحدي بالنسبة لنا هو إنقاذ الركاب الذين ما زالوا محاصرين تحت الحطام بسرعة”.