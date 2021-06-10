توصيات هامة للمؤتمر العلمي الأول لفرع أطباء ريف دمشق

استطاع فرع ريف دمشق لنقابة الأطباء البشريين، خلال الفترة الماضية تعزيز دوره النقابي والاجتماعي، من خلال الأعمال التي قام بها وتركت أثر ايجابي لدى أعضائه، لجهة تخفيف الاعباء المالية، التي سببتها الحرب الارهابية الظالمة ووباء كورونا.

رئيس الفرع الدكتور خالد موسى ذكر لـ “البعث ميديا”، أنه تم خلال العامين الحالي والماضي تقديم مبلغ مئة وأربعين مليون ليرة، كمساعدة للأعضاء من ريع التقارير الطبية،وفي العام الماضي تم تسديد الرسوم النقابية عن الزملاء الممارسين للمهنة داخل القطر، والمسجلين في الفرع ومنح كل زميل عشرة تقارير طبية مجانا، وفي العام الحالي تم تسديد جزء كبير من رسوم الزملاء، حيث لم يدفع الزميل سوى مبلغ /17500/ ليرة ،وتمت ارشفة أعمال وأضابير الزملاء الكترونيا، وتشكيل فرق طوارئ على مستوى المحافظة، لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا وتوزيع مساعدات طبية وقائية، ضد الوباء على المشافي العامة ومتابعة وحل العديد من القضايا الخاصة بالزملاء لدى الجهات القضائية، واقامة العديد من الأيام العلمية في مشافي المحافظة، لزيادة تأهيل وتدريب الزملاء على كل جديد في مجال اختصاصاتهم.

كما تم استحداث نقاط طبية لقطف الدم في معظم مناطق المحافظة، لإجراء التحاليل اللازمة في عيادة ما قبل الزواج في جرمانا، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، وتم تكريم أبناء الزملاء من المتفوقين في الشهادتين.

وذكر الدكتور موسى أن المؤتمر العلمي الطبي الأول الذي اختتم مؤخرا، أكد في توصياته على ضرورة تشجيع البحث العلمي، والدراسات الواقعية من واقع المشفى، والبدء والتأسيس لأبحاث طبية من واقع المشافي والحالات السريرية فيها، واعتماد أدلة عمل سريرية في كل الاجراءات، واليات العمل في كل الاختصاصات بالمشافي، وتوثيق الحالات النادرة التي تراجع المشافي، وتجميع معلومات طبية في كل قسم منها، واقامة ورشات عملية تخصصية، بالتعاون مع مشافي وزارتي الصحة والتعليم العالي والخدمات الطبية العسكرية، تخص الخدمات الطبية الاسعافية وغير الاسعافية، وتشكيل فرق عمل تقنية في جميع الحالات الطبية التي تحتاج الى اختصاصات مختلفة ومتداخلة، وتشجيع دورات الطب المسند بالدليل في كافة الاختصاصات الطبية.

وختم رئيس الفرع كلامه، بأنه يتم العمل الان للبدء بتأهيل بناء عيادات المشورة الطبية في مدينة دوما، بما يخص الامراض الوراثية والمنتقلة بالجنس، وعيادة الرجل لتقديم المشورة الطبية للمشاكل النفسية والاجتماعية، التي يعاني منها الرجل في علاقته الأسرية ومشاكل الانجاب.

البعث ميديا || بسام عمار