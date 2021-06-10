رسمياً.. ساري مدرباً لنسور لاتسيو

تعاقد نادي لاتسيو الإيطالي لكرة القدم مع المدرب ماوريتسيو ساري، للإشراف على الفريق، خلفا لسيموني إنزاغي، الذي انتقل لتدريب إنتر ميلان.

وقال لاتسيو في تغريدة على “تويتر” إن “ماوريتسيو ساري هو المدرب الجديد للفريق”.

ولم يشرف ساري (62 عاما)، على أي فريق منذ إقالته من منصبه مدربا ليوفنتوس في أغسطس عام 2020، بعد موسم واحد على رأس الجهاز الفني، إثر خروج فريقه المبكر من دوري أبطال أوروبا أمام ليون الفرنسي في دور الـ16، علما بأنه قاد فريق “السيدة العجوز” لإحراز اللقب المحلي في الموسم ذاته، وإلى نهائي كأس إيطاليا الذي خسره أمام نابولي.

وأشرف ساري على فرق عدة مغمورة في إيطاليا في بداية مسيرته التدريبية، إلى أن برز في صفوف نابولي في الفترة من 2015 إلى 2018 من خلال الكرة الهجومية التي قدمها فريقه، لينتقل بعدها للإشراف على تشيلسي الإنجليزي، فقاده إلى إحراز الدوري الأوروبي عام 2019، محققا بذلك باكورة ألقابه في مسيرته التدريبية.

يذكر أن لاتسيو، احتل المركز السادس في الدوري الإيطالي الموسم الماضي، تحت قيادة إنزاغي، الذي كان يتولى المسؤولية منذ أبريل 2016.