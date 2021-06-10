وزير الخارجية يتسلم أوراق اعتماد رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الجديد في سورية

تسلم الدكتور فيصل المقداد، وزير الخارجية والمغتربين، صباح اليوم، أوراق اعتماد كريستوف مارتن، رئيساً جديداً لبعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سورية.

ودار الحديث خلال اللقاء حول تعزيز التعاون بين سورية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتطوير العلاقة المتينة والإيجابية بين الطرفين، من خلال اعتماد الثقة المتبادلة والتفاعل المستمر حول كل الأنشطة التي تقوم بها اللجنة في سورية.

الوزير المقداد أشاد بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتمنى لرئيس البعثة الجديد النجاح في مهامه، مؤكداً أهمية التنسيق والتعاون المتواصل مع الحكومة السورية لضمان تحقيق النتائج المرجوة من عمل اللجنة وزيادة فعالية وجودها في جميع المناطق السورية.

كما شكر رئيس البعثة السابق فيليب سبوري على ما بذله من جهود لتعميق التعاون خلال عمله في دمشق ودفع العلاقة بين الحكومة السورية واللجنة الدولية للصليب الأحمر قدماً.

من جهته، أكد رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنه يتطلع للعمل في سورية، لا سيما أن بعثة اللجنة في سورية هي الأكبر حجماً على مستوى العالم، معتبراً أن هذا دليل اهتمام اللجنة الدولية بالسعي الجاد من أجل تحقيق الأهداف الإنسانية للصليب الأحمر الدولي.

هذا وحضر اللقاء من الجانب السوري الدكتور بشار الجعفري نائب الوزير، وميلاد عطية مدير إدارة المنظمات، والدكتور سامي سلامة مدير المراسم، والدكتور عبد الله حلاق مدير مكتب الوزير، ووريف الحلبي مديرة إدارة الإعلام، والدكتور عمار عوض من إدارة المنظمات الدولية، ورؤى شربجي من مكتب الوزير، ومن اللجنة الدولية للصليب الأحمر فيليب سبوري الرئيس السابق لبعثة اللجنة الدولية في سورية.