المناطق الحرة تطرح “حرة حلب” للتأهيل والاستثمار تحت إشرافها

أعلنت المؤسسة العامة للمناطق الحرة عن طرحها المنطقة الحرة في حلب للاستثمار كمنطقة حرة خاصة بعد تأهيلها وتجهيزها بموجب مزايدة علنية، على ان تكون إدارتها واستثمارها تحت إشراف ورقابة المؤسسة ومديرية الجمارك العامة، إلى جانب استثمار الأرض الزراعية الملحقة بها لأغراض الزراعة فقط.

وبحسب المؤسسة العامة للمناطق الحرة فقد حُددت التأمينات المؤقتة بمبلغ 250 ألف دولار، اما عن مدة الاستثمار العقدية فسوف تكون المدة المحددة من قبل العارض المرشح الذي رست عليه المزايدة العلنية وفق معياري مدة وبدل الاستثمار الأفضلين للمؤسسة.

تجدر الإشارة إلى ان المؤسسة العامة للمناطق الحرة قد اتاحت قبول طلبات الاشتراك بالمزايدة العلنية حتى ساعة افتتاح الجلسة الخاصة بالمزايدة العلنية المقرر إجراؤها في الثاني عشر من تموز القادم 2021.