تعديل موعد لقاء منتخب سورية الأول والصين ضمن التصفيات المزدوجة

عدل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وبناء على طلب الاتحاد الصيني لكرة القدم توقيت انطلاق صافرة مباريات الجولة الأخيرة من المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية التي يتصدر ترتيب فرقها منتخبنا الوطني الأول بالعلامة الكاملة برصيد 21 نقطة وذلك لمراعاة أحوال الطقس في الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونشر الاتحاد العربي السوري لكرة القدم عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك”” أصبحت مباراة منتخبنا أمام منتخب الصين عند تمام الساعة( 22:00) بتوقيت دبي، (21:00) بتوقيت دمشق، ومباراة الفلبين ضد المالديف الساعة ( 19:00) بتوقيت دبي ،(18:00) بتوقيت دمشق.