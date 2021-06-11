11, 06, 2021 - 3:47 مساءً
الاتحاد العربي السوري لكرة القدم

تعديل موعد لقاء منتخب سورية الأول والصين ضمن التصفيات المزدوجة

رياضة-  20

عدل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وبناء على طلب الاتحاد الصيني لكرة القدم توقيت انطلاق صافرة مباريات الجولة الأخيرة من المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية التي يتصدر ترتيب فرقها منتخبنا الوطني الأول بالعلامة الكاملة برصيد 21 نقطة وذلك لمراعاة أحوال الطقس في الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونشر الاتحاد العربي السوري لكرة القدم عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك”” أصبحت مباراة منتخبنا أمام منتخب الصين عند تمام الساعة( 22:00) بتوقيت دبي، (21:00) بتوقيت دمشق، ومباراة الفلبين ضد المالديف الساعة ( 19:00) بتوقيت دبي ،(18:00) بتوقيت دمشق.

 

Siwar Deeb

سوار ديب - سوري الجنسية من مواليد دمشق 1988، أعمل كمصور صحفي و محرر من العام 2009، حاصل على اجازة في إدارة الأعمال من جامعة البعث في مدينة حمص السورية.

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