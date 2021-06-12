ميناء بانياس يشهد تعويم “فرح ستار” أول سفينة سورية الصنع ١٠٠٪؜

البعث ميديا – طرطوس – وائل علي

شهد ميناء بانياس تعويم “فرح ستار” أول سفينة سورية محلية الصنع ١٠٠٪؜ ووضعها قيد الاستثمار مباشرة

السفينة تم تصنيعها في مدينة بانياس من قبل شركة الفرح والريتاج لبناء السفن لصاحبها القبطان خليل محمد بهلوان وهي مصممة لتقديم الخدمات البحرية للسفن التي تؤم الموانئ السورية وتؤمن عشرات فرص العمل في ميدان الأعمال البحرية.

يبلغ طولها/ 35 /م وعرضها /8/ م وحمولتها ٥٠٠ طن وتحتوي على محركين.

بلغت تكاليف بنائها مع المزلقان حوالي 2 مليار ليرة وهي مجهزة بكامل التجهيزات الملاحية والروافع ومحركين استطاعة 750 حصان لكل منها بسرعة 14 عقدة بحرية.

وهي قادرة على حمل بضائع كالخشب والاسمنت وغيرها ويمكنها الإبحار في كل البحار والمحيطات ودخول الموانىء الأوروبية بسبب مواصفاتها اللوجستية المطابقة للشروط الأوروبية.

ولدى السفينة خزانات وقود تؤمن لها الإبحار لمسافات بعيدة تصل لمدة شهر ولديها عنابر شحن كبيرة وفق مواصفات عالية الجودة تتيح لها شحن بضائعها بأمان تام.

وقد حظي تعويم السفينة بحضور رسمي وحزبي وشعبي كبير تمثل بالرفيق أمين فرع طرطوس للحزب محمد حسين ومحافظ طرطوس صفوان أبو سعدى ومدير عام الموانىء العميد سامر قبرصلي وقائد شرطة طرطوس العميد موسى الجاسم وعدد من أعضاء قيادة الفرع والمكتب التنفيذي وأمين عام حزب الاتحاد العربي الديموقراطي إياد عثمان ورئيسي مجلس مدينة طرطوس وبانياس وأمين وأعضاء شعبة الحزب في بانياس والعمالية ومدير النقل البحري وأمين عام المحافظة وجمهور حاشد من البحارة وأبناء بانياس.