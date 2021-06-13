السوريون يودعون المصري عامل مسرح الحمراء

نعى عدد من فناني سوريا ورواد مسارحها العامل المصري في مسرح الحمراء بدمشق محمد متولي متولي الذي توفى منذ يومين في بلاده بتاريخ 11/6/2021

فرع دمشق في نقابة فناني سوريا نعى الراحل “أبو أنس” الذي كان يقيم في سوريا منذ ثمانينيات القرن الماضي، ومتزوج من سورية، ووصفه بأنه “أحد أعمدة مسرح الحمراء”.

كذلك نعته مديرية المسارح والموسيقى في وزارة الثقافة، وقالت إنها ستقيم مجلس عزاء لمتولي والذي يبدأ اليوم الأحد، وكتبت:

“من لا يعرف متولي الرجل الطيب الذي يقف دائما على مدخل مسرح الحمراء مستقبلا الجمهور بابتسامته اللطيفة ولهجته المصرية المحببة للجميع: “اتفضلو أهلا وسهلا” ومن يتأخر عن ساعة الدخول، خاصة خلال الحرب والقذائف، يتوجه إليهم بابتسامته المعروفة قائلاً ” الحمد الله ع السلامة ومتتأخروش مرة تانية”.

عدد من الفنانين ورواد المسرح كتبوا كلمات مؤثرة عن الراحل:

الفنانة تماضر غانم مديرة فرع دمشق في نقابة الفنانين: “عتّم مسرح الحمرا”

وكتب الفنان مازن عباس: “سنشتاق لخفة دمك”