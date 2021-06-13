صيني يصمم لوحات فنية تخدع الأبصار

استطاع فنان صيني شباب أن يصنع لوحات فنية بتصاميم ثلاثية الأبعاد تبدو للمارة وكأنها مجسمات حقيقية بأشكال مختلفة سواء على الحوائط أو عند مداخل المنازل، أو حتى في الطرق العامة.

ويقوم الفنان الصيني برسم صور السلالم على الحوائط بدقة كبيرة، كما يرسم أشكال توجي بوجود حفرة أمام مدخل المنزل.

كما تشمل لوحاته الفنية رسم سلم وهو يمر على حفرة وهمية أيضا للوصول إلى أحد الأبواب.

ومن أبرز أعمال هذا الفنان الصيني رسمه مجموعة من الحفر وسط طريق عام يستخدمها الناس والحيوانات ووضع رسومات توحي بوجود قطع معدنية حادة بداخلها لجعل الناس يتجنبون المرور فيها.

كما يقوم أيضا برسم لوحات تظهر حدوث انهيارات أرضية وسط الطريق ليتجنب الناس والحيوانات المرور فوقها، رغم أنها غير حقيقية.