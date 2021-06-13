معرض بغداد الدولي للكتاب ينطلق بعنوان “الكتاب وطن”

تحت شعار “الكتاب – وطن” انطلقت الخميس الدورة الــ 22 من “معرض بغداد الدولي للكتاب”.

وافتتح المعرض الذي تستمر فعالياته حتى 20 حزيران/يونيو الجاري، بمشاركة أكثر من 228 دار نشر محلية وعربية وأجنبية من 14 دولة.

ومن المقرر أن تقام على هامش المعرض فعاليات ثقافية وندوات فنية وحفلات توقيع الكتب وأمسيات شعرية وطاولات حوارية وندوات تغطي مختلف العناوين، بمشاركة شخصيات ثقافية وفنية وسياسية محلية وعربية وأجنبية، فضلاً عن إقامة معارض فنية متنوعة.

وأعلنت الجهة المنظمة للمعرض عن اتخاذت إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس “كورونا”، تمثلت بتوزيع الكمامات على الزوار ووضع أجهزة صحية لتعقيم الهواء عند بوابات قاعات العرض، ووضع إشارات وملصقات للتباعد الاجتماعي.