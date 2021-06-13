هكذا استعدت هيئة إدارة وتطوير الغاب لمواجهة النار

على خلفية الحرائق التي التهمت مساحات كبيرة من الأراضي والمناطق الحراجية, وكمحاولة منها لدرء خطر سعير النار بدأت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب بعمليات قش وترميم الطرقات الحراجية وخطوط النار والبالغة (464)كم و تنفيذ حوالي (130)كم حتى تاريخه كجزء من الخطة المقترحة لمواجهة الحرائق هذا العام.

وفي تصريح خاص عبر الهاتف لـ”البعث ميديا” بيّن مدير الهيئة المهندس أوفى وسوف, أنه وبناء على الخطة تم شق (11) كم لهذا العام ضمن المواقع الحراجية الحساسة والتي تمكّن من سرعة التدخل عند اندلاع الحرائق بالتزامن مع تجهيز (12)اطفائية وصهريج وتوزيعها على جبهات العمل مع التركيز على حماية محصول القمح من الحرائق, وليكون العمل على جهوزية تامة أكد وسوف قيام الهيئة بتعيين (450)عامل بصفة موسمية للمشاركة في اخماد الحريق وتوزيعهم على مراكز الاطفاء والمخافر الحراجية منوهاً على أن تحديد العمالة ضمن مواقع التحريج يتم بحسب الحاجة من حيث المساحة وضرورة عمليات الخدمة للغراس (زراعة – تصحين – ازالة اعشاب- ضارة -سقاية).

و مع تجهيز مستلزمات عمل فرق الاطفاء ومعداتهم الفردية قامت هيئة إدارة وتطوير الغاب بصيانة شبكة اللاسلكي في مجال عملها لسرعة التدخل عند نشوب الحريق وتنظيف جوانب الطرق الرئيسية /طريق بيت ياشوط -ابو قبيس/كعمل وقائي للحماية من الحرائق إلى جانب تنفيذ عدة نشاطات ارشادية حراجية بغية رفع مستوى الوعي عند المجتمع المحلي علّ مساحة الحرائق تندثر وتتراجع بعد جملة هذه الاجراءات وتخصيص الرقم المجاني /188/ للابلاغ عن أي ظارهة دخان غير طبيعية.

وفيما يتعلق بعدد الحرائق التي نشبت خلال الفترة الماضية وحقيقة التأخر عن التجاوب والتدخل السريع, نفى المهندس وسوف كل ما أشيع عن تقصير فرق الإطفاء متمنياً التواصل مع الأشخاص الذين أشاعوا الخبر للتأكد من مصداقية ما حدث, حيث أكد أن صهاريج الهيئة كانت منتشرة وموزعة حسب الإمكانيات المتاحة وتمكن عمال الاطفاء من سائقيين وعمال حرائق من التعامل بشكل فعال ومباشر مع كامل الحريق بالرغم من قلة عدد الاطفائيات المتواجدة وعملها المستمر على مدار الساعة ما يسبب استنزاف لجهود العاملين وجهوزية الاطفائيات على حد تعبيره, مشيراً إلى عدد الحرائق التي تم إخمادها حتى تاريخه والبالغة /6/حرائق حراجية بمساحة / 103/دونم في وقت تم اخماد حتى تاريخه أيضا حوالي /190/حريق زراعي وأعشاب, ومن الجدير ذكره أن الهيئة نفذت خطة التحريج الموضوعة والبالغة /365/ هكتار في المواقع الحراجية التي تعاني من التدهور بعد الحريق أو بغرض رفع كثافة في المواقع التي تتطلب ذلك.

البعث ميديا || نجوى عيدة