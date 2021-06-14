أجواء مائلة للبرودة.. ودرجات الحرارة تنخفض

نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا، تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح حول معدلاتها بشكل عام وأعلى من المعدل بقليل في المناطق الشرقية والبادية

المديرية العامة للأرصاد الجوية توقعت، في نشرتها صباح اليوم، أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً، مائلاً للبرودة ليلاً، وخاصة في المناطق الجبلية.

وبالنسبة للرياح، بينت المديرية أنها غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز 65 كم/سا بعد الظهر مثيرة للغبار والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتوالي درجات الحرارة، غداً، انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو (1 إلى 3) درجات مئوية ويكون الجو غائماً جزئياً مع فرصة لهطل زخات متفرقة من المطر في المنطقة الساحلية.