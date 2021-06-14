السويداء…خطة لإنتاج 231 ألف غرسة أشجار مثمرة للموسم القادم

تعمل مديرية الزراعة بالسويداء على تنفيذ خطة لإنتاج 231 ألف غرسة أشجار مثمرة لتوفيرها للمزارعين للموسم القادم بأسعار تشجيعية دعماً للعملية الزراعية.

وذكر رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمديرية المهندس أكرم سراي الدين أنه يتم حاليا توفير الخدمات اللازمة لهذه الغراس من ري وسماد وتعشيب ضمن مركز نبع عرى ومتابعتها باستمرار لإنتاجها وفق المواصفات الفنية المطلوبة.

ولفت إلى أن الغراس التي يجري تجهيزها تشمل الزيتون والفستق الحلبي والتفاح والإجاص والمشمش والدراق واللوز والكرز والرمان والتوت والتين والكرمة.