تظاهرات في بلدة جديد بكارة بريف دير الزور ضد ممارسات ميليشيا “قسد”

خرج أهالي بلدة جديد بكارة بريف دير الزور الشرقي بمظاهرات تنديداً بممارسات ميليشيا (قسد) المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي.

مصادر أهلية صرحت بأن احتجاجات شعبية خرجت، اليوم، في بلدة جديد بكارة بريف المحافظة الشرقي، ضد ميليشيا “قسد” وتنديداً بممارساتها الإجرامية بحق الأهالي وفقدان حالة الأمان وانتشار الفوضى ونهب المحاصيل والممتلكات.

المتظاهرون، الذين قطعوا الطرقات الرئيسة في البلدة بالحجارة والإطارات المشتعلة، طالبوا بطرد مسلحي الميليشيا والاحتلال الأمريكي من المنطقة.