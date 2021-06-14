صواريخ ومعمل لتصنيع العبوات الناسفة في كركوك

بعملية نوعية عثرت الأجهزة الأمنية العراقية على أسلحة وصواريخ ومعمل لتصنيع العبوات الناسفة في محافظة كركوك شمال البلاد.

وذكرت قيادة الشرطة أن قوة من الفرقة الثالثة شرطة اتحادية، بالتنسيق مع الاستخبارات، نفذت عملية تفتيش في منطقة “الشجرة” قضاء الحويجة ب‍محافظة كركوك، أسفرت عن العثور على معمل لتصنيع العبوات الناسفة والأسلحة الكاتمة والصواريخ إضافة إلى العثور على مولد كهربائي.

في سياق آخر، أعلنت وزارة الكهرباء العراقية تعرض عدد من خطوط نقل الطاقة الكهربائية الشمالية لهجوم إرهابي في كركوك.

وبينت الوزارة أن خط نقل الطاقة الكهربائية “كركوك قيارة الغازية” تعرض لعمل تخريبي إرهابي، بتفجير عبوة ناسفة على البرج 155 بالقرب من قرية داوود علوك، التابعة لناحية الرياض في المحافظة، ما أدى إلى سقوطه وتوقفه عن العمل.