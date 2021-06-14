مجلس الوزراء يوافق على استلام كل الكميات الواردة إلى مراكز الحبوب والمرفوضة إلى مؤسسة الأعلاف

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تكليف وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المؤسسة السورية للحبوب العمل على استلام كل الكميات الواردة إلى مراكز الحبوب وتسليم الكميات المرفوضة إلى مندوبين من مؤسسة الأعلاف ضمن مراكز الحبوب حيث تتحمل المؤسسة العامة للأعلاف نفقات تخزينها وأجور تنزيلها.

وتضمنت التوصية التي تلقت سانا نسخة منها تعديل أجور الغربلة للأقماح “النموذج” أجرام بين 16و23 بالمئة لتصبح على عاتق المؤسسة السورية للحبوب وليس على عاتق الفلاح وذلك لموسم الحصاد الحالي 2021.

كما أوصت اللجنة الاقتصادية بإعادة قيمة الأكياس “الجديدة والمستعملة” المستلمة للفلاح بالسعر الحالي المعتمد لدى المؤسسة السورية للحبوب وبغض النظر عن الجهة التي قام الفلاح بالشراء منها طالما من النوعية التي تتعامل بها المؤسسة وذلك لموسم الحصاد الحالي 2021.