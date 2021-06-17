اتفاق تعاون بين السورية للتأمين وهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وقعت المؤسسة العامة السورية للتأمين وهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة “اتفاق إطار تعاون”، لتقديم خدمات التأمين على الأشخاص والممتلكات والمسؤوليات لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتمكينهم من الإقلاع بها والنجاح فيها.

وفي تصريح خاص لـ”البعث ميديا”، بين مدير هيئة تنمية المشروعات، إيهاب اسمندر، أنه نظرا لانخفاض الثقافة التأمينية لدى العاملين في مثل هذا النوع من المشروعات، فإن الهدف من الاتفاقية تحسين بيئة أعمال المشروعات الصغيرة، والتي ستشمل كل المشاريع مهما بلغت درجة الخطورة.

ولفت اسمندر إلى أن الهيئة تحاول، من خلال الاتفاقية، توسيع المظلة التأمينية بحيث يمكن التأمين على المشروع وموجوداته وعلى حياة صاحبه، مما يخلق حالة أمان أكبر لنمو واستمرارية المشروع من ناحية، وتسهيل حصوله على التمويل المناسب من مؤسسات التمويل من ناحية أخرى، حيث سيشكل ذلك عامل ضمان للمشروع نفسه، وبالتالي تُقبل المؤسسات لتمويله وبشروط أيسر وأسهل، اعتماداً على القوة التي خلقتها عملية الضمان.

وأوضح مدير الهيئة بأن الاتفاقية ستُستخدم تباعاً للوصول إلى مرحلة أشبه بالتأمين الإلزامي للمشروعات المستفيدة من بعض الخدمات والمزايا، سواء من خلال الهيئة أو مؤسسات التمويل.

هذا ويسهم الاتفاق بتقديم خدمات متكاملة لأصحاب تلك المشاريع بغية تنمية المجتمع المحلي ودعم الاقتصاد الوطني.

خاص البعث ميديا || دمشق – رغد خضور