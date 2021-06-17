افتتاح معرض “أغريتكس” لمستلزمات الزراعة والبيطرة

البعث ميديا _ ميس بركات

بمشاركة ٣٨ شركة متخصصة بمجالات الزراعة واللقاحات والأدوية البيطرية وتصنيع معدات الدواجن والإضافات العلفية افتتح مساء اليوم المعرض الدولي لمستلزمات الزراعة والبيطرة “إغريتكس” بدورته العشرين على أرض مدينة المعارض بدمشق بحضور حسان قطنا وزير الزراعة، و محمد كريم الخفاجي وزير الزراعة العراقي.

وأكد قطنا على أهمية هذا المعرض الذي يقام سنويا والذي يتيح فرصة للمربين للاطلاع على المنتجات البيطرية الجديدة التي دخلت إلى السوق ويفسح لهم المجال لتبادل المعلومات والمعرفة في مجال الرعاية الصحية البيطرية ، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والتقنيات الحديثة التي دخلت إلى سورية، لافتاً إلى أن الوزارة تشارك بجناح خاص تعرض فيه مجموعة من المنتجات والخدمات الزراعية التي تقدمها الوزارة للثروة الحيوانية، إضافة لنتائج البحث العلمي الزراعي في مجال المحاصيل والدواجن والإنتاج الحيواني والأدوية البيطرية.

بدوره بين الوزير العراقي أن المنتجات المعروضة تدل على تطور الصناعة السورية للمنتجات البيطرية وصناعة الدواجن، وهذا المعرض يشكل بادرة خير وأمل أن تعود سورية لتتصدر الإنتاج الزراعي في الوطن العربي بالتعاون مع العراق.

كما أكد إياد سويدان نقيب الأطباء البيطريين أن معرض أغريتكس يشكل تظاهرة اقتصادية هامة، وهو يهدف للترويج للمنتجات الزراعية والبيطرية والتعريف بمستلزمات الإنتاج الحيواني والخدمات المتوفرة للمربين وزيادة التبادل التجاري الزراعي بين سورية ودول الجوار.

و لفت محمد كشتو رئيس اتحاد الغرف الزراعية السورية إلى أن المعرض يشكل فرصة للزائرين للتعرف على كل ماهو جديد في مستلزمات الإنتاج.

كما أشار غازي أتاسي مدير الشركة المنظمة للمعرض إلى أهمية مشاركة وزير الزراعة العراقي مع وزير الزراعة السوري في افتتاح المعرض نظراً لأهمية السوق العراقية بالنسبة لسورية ورفع أرقام التبادل التجاري بين البلدين.