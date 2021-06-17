الاحتلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات في الضفة

يواصل الكيان الإسرائيلي ممارساته العدوانية ضد الفلسطينيين، حيث اعتقلت قوات الاحتلال اليوم ثمانية فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي يطا وترقوميا في الخليل وبلدة كفردان شمال غرب جنين وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت ثمانية منهم.

كما هدمت قوات الاحتلال منزلاً فلسطينياً شمال مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت المصدر أن قوات الاحتلال اقتحمت بعدد من الجرافات منطقة واد محيسن الواقعة بين بلدتي حلحول وبيت أمر شمال المدينة وهدمت منزلاً.