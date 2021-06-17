العراق.. القبض على ثلاثة إرهابيين في الأنبار

تواصل القوات العراقية ملاحقة فلول إرهابيي تنظيم داعش في البلاد، حيث ألقت القبض على ثلاثة إرهابيين من تنظيم (داعش) خلال عملياتها الأمنية في ملاحقة فلول التنظيم الإرهابي بمحافظة الأنبار غرب البلاد.

وأفادت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان نقله موقع السومرية نيوز اليوم بأن الاستخبارات ألقت القبض على أحد الإرهابيين في كمين على جسر الصديقية بالخالدية وعلى اثنين آخرين أثناء محاولتهما دخول قضاء الكرمة وهما من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرات قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب.