روحاني يهنىء الشعب الإيراني بانتخاب ابراهيم رئيسي رئيسا جديد للبلاد

هنأ الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الشعب الإيراني بانتخاب رئيس جديد للبلاد من الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة لافتاً إلى أنه نظراً لعدم إعلان النتائج الرسمية حتى الآن وامتثالاً للقانون فإنه سيؤخر التهنئة الرسمية.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن روحاني قوله في كلمة متلفزة: “أهنئ الشعب على خياره.. سأوجه تهاني الرسمية لاحقاً لكننا نعرف أن ما يكفي من الأصوات توافرت في هذه الانتخابات وثمة من تم انتخابه من قبل الشعب الإيراني”.

بدوره هنأ المرشح الرئاسي عبد الناصر همتي في بيان ابراهيم رئيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية لافتاً إلى أن الشعب الإيراني ينتظر حياة مليئة بالأمل والاستقرار والرخاء.

من جانبه هنأ محسن رضائي أحد المرشحين لانتخابات الرئاسة (رئيسي) قائلاً في بيان أصدره صباح اليوم إن “انتخابات 18 حزيران أثبتت مرة أخرى أمام أنظار المراقبين والمحللين في العالم بأن الشعب الإيراني الشامخ لن يألو في بذل أي جهد بحراسة الجمهورية الإسلامية وتعزيز اقتدارها وأمنها”.

كما هنأ المرشح أمير حسين قاضي زاده هاشمي (رئيسي) بالفوز بالانتخابات.

أعلنت السلطات الإيرانية، السبت، فوز المرشح إبراهيم رئيسي الذي شغل منصب رئيس السلطة القضائية بالبلاد، بالانتخابات الرئاسية الـ13.

وزارة الداخلية الإيرانية ذكرت أن المرشح للانتخابات الرئاسية إبراهيم رئيسي حصل لغاية الآن على أكثر من 17 مليون و800 ألف صوت، في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية.

فيما حصل المرشح عبد الناصر همتي على مليونين وأكثر من 400 ألف صوت. أما المرشح محسن رضائي فحصل على نحو 3 ملايين و300 ألف صوت. واحتل أمير حسين قاضي زاده هاشمي المرتبة الرابعة بمليون صوت.

وتنافس 4 مرشحين في الانتخابات الرئاسية وهم ابراهيم رئيسي وعبد الناصر همتي وأمير حسين قاضي زادة هاشمي ومحسن رضائي بعد انسحاب كل من سعيد جليلي وعلي رضا زاكاني ومحسن مهر علي زادة.

يذكر أن رئيس الجمهورية في إيران ينتخب بالأغلبية المطلقة لأصوات الناخبين وفي حال عدم حصول ذلك يعاد إجراء الانتخابات مرة ثانية يوم الجمعة من الأسبوع التالي على أن يشارك فيها مرشحان نالا أصواتاً أكثر من الباقين