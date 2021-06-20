اعتماد شروط النقل المماثل إلى جامعة دمشق.. عدم قبول الطالب المنقطع

البعث ميديا – غسان فطوم

وافق مجلس جامعة دمشق على اعتماد الشروط الخاصة للانتقال المماثل وتحديد أعداد الطلبة الممكن قبول انتقالهم من الجامعات الحكومية السورية إلى جامعة دمشق، وذلك وفق شروط، منها، أن يكون الطالب غير معاقب، وأن يكون ناجحاً وليس منقولاً، على أن يتم القبول وفق مفاضلة بين المتقدمين حسب المعدل، وأوضحت الشروط بأنه لا يسمح للطالب المستجد في سنة القبول بالتحويل المماثل (بعد مضي سنة على القبول)، والسماح للنقل المتماثل للسنوات الانتقالية الثانية والثالثة، على أن يطالب الطالب بجميع مقررات ما بعد السنة الثالثة..

ومن الشروط الأخرى التي حددها مجلس الجامعة، عدم قبول الطالب المنقطع، وبينت الشروط المطلوبة قبول الطالب المتماثل وفق نظام التعليم الموازي باستثناء الطالب الذي حقق معدل القبول وفق نظام التعليم العام في الجامعة التي يرغب بالانتقال إليها في عام القبول.

وكانت وزارة التعليم العالي قد تركت لجامعة دمشق التحكم بشروط النقل حسب ما يناسب كل كلية.