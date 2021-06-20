كورال ارجوان يحتفي بيوم الموسيقا العالمي في ثقافي طرطوس

البعث ميديا – طرطوس – محمد محمود

حدث فني وموسيقي شهده المركز الثقافي العربي في طرطوس مساء يوم الأحد ٢٠ حزيران باستضافة كورال ارجوان لإحياء ملتقى طرطوس الموسيقي الثالث الذي جاء برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة لبانة مشوح ومديرية الثقافة بطرطوس.

جمهور كبير لم يشهده مسرح المركز سابقا لحضور ذلك الحدث الموسيقي الذي رسم البهجة عند كل الحضور.

ممثل راعي المهرجان مدير الثقافة كمال بدران اعتذر عن سعة المسرح أمام هذا الحدث، وتحدث عن اهمية الموسيقى كوسيط ولون من ألوان التعبير الانساني

فهي تساهم بتعزيز عرى الصداقة بين الافراد والشعوب.

وأكد في حديثه للبعث حرص مديرية الثقافة على تحقيق الاهداف الاستراتيجية للقطاعات الثقافية فجاء هذا الملتقى يدورته الثالثة والذي تحتضنه طرطوس في عدة مدن لمدة أسبوع، حيث أصبح من المهرجانات المعتمدة والمهمة التي تنظمها وزارة الثقافة بالتزامن مع يوم الموسيقى العالمي.

وأوضح بدران أن الفن هو السلاح الاقوى اليوم في مواجهة التطرف والارهاب ولدينا ايمان كامل بأهمية وجدوى هذا السلاح، فالاعداء راهنوا على توقف النشاط الثقاقي والرد يكون بتكثيف هذه الانشطة والتركيز على النوعي منها.

بدوره قدم المايسترو بشر عيسى قائد كورال ارجوان الشكر لمديرية ثقافة طرطوس لجعلها هذا المهرجان حدث دوري، بالتزامن مع يوم الموسيقى العالمي، مضيفا: طرطوس مميزة بالاحتفاء بالموسيقى، واليوم نهدي هذه الموسيقى المقدمة في هذا الحفل لروح شابتين من الكورال توفيتا قبل مدة.

كورلات أرجوان الثلاثة قدمت بشكل منفرد باقة من أجمل الأغاني العربية والعالمية، ضمن جولة موسيقية حول العالم ب 12 لغة بالأسلوب الغنائي متعدد الأصوات والموزع هارمونياً.