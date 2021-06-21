حملة صينية على استخراج بتكوين تتسبب بانخفاض العملات المشفرة

في ظل حملة واسعة للسلطات الصينية ضد شبكة متهمة بارتكاب نشاطات احتيالية مرتبطة باستخراج بتكوين إلى مقاطعة سيشوان، تراجعت قيمة العملات المشفرة، حيث هبطت “البتكوين” إلى ما يصل إلى 32 ألفاً و288 دولاراً، لأول مرة منذ الثامن من حزيران.

وكان البتكوين في أحدث تعاملات منخفضة 7.9% عند حوالي 32 ألفاً و781 دولاراً.

ونزلت منافستها الأصغر “أثر” إلى أقل من 2000 دولار لأول مرة منذ 23 أيار، وكان تداولها على انخفاض 10% عند 2019.01 دولار.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الأمن العام الصينية كانت قد أوقفت، في العاشر من الشهر الجاري، 1100 شخص، وهم متّهمون باستخدام العملات المشفّرة لغسل أموال ناتجة من عمليّات احتيال عبر الهاتف والإنترنت.