ضحايا باعتداء لمسلحي “قسد” في تل حميس بريف الحسكة

لقيت امرأة حتفها وأصيب عدد من المدنيين بجروح، برصاص مسلحين من ميليشيا “قسد”، المرتبطة بالاحتلال الأمريكي، أطلقوا النار على سيارة نقل عامة عند مدخل ناحية تل حميس جنوب مدينة القامشلي بريف الحسكة الشمالي الشرقي.

مصادر محلية ذكرت أن مسلحين من “قسد”، متمركزين في ما يسمى “حاجز الشاهين” عند مدخل ناحية تل حميس، أطلقوا النار على سيارة نقل عامة قادمة من اتجاه مدينة القامشلي، ما أدى إلى ارتقاء امرأة كانت داخل السيارة وإصابة آخرين بجروح.

كما لفتت المصادر إلى أن المسلحين أطلقوا الرصاص على السيارة أثناء محاولتهم اختطاف أحد الشبان داخلها.