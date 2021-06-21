مدير شؤون الطلاب بجامعة دمشق: لا تأخير في منح مصدقات التخرج

البعث ميديا – غسان فطوم

نفى مدير مديرية شؤون الطلاب المركزية بجامعة دمشق بشار ضو وجود تقصير في منح مصدقات التخرج للطلبة في مختلف كليات الجامعة، مشيراً إلى أن التأخير الذي حصل كان بسبب إجراءات الحظر التي اتخذها الفريق الحكومي المعني بالتصدي لإجراءات كورونا، والتي تم بموجبها إيقاف الدوام وتأجيل الامتحانات وبذلك تأخرت قرارات التخرج التي بموجبها تمنح المصدقات.

أما بالنسبة لإصدار الشهادات، فأكد ضو أنها تمنح للمتخرج الراغب في الحصول عليها في الوقت المحدد لإنجازها دون تأخير في مدة لا تتجاوز الشهر والنصف من تاريخ تقديم الطلب وهي مدة قياسية مقارنة ببعض الجامعات حسب قول ضو.

ولفت إلى أن المديرية تعمل حاليا على زيادة عدد الكادر وتوسيع المكان حيث سيتم خلال الأيام القادمة وضع غرفتين جديدتين بالاستثمار تضمان عشرة حواسيب سيعمل عليها موظفون من الكليات يقومون بانجاز مصدقات الطلبة وهذا سيخفف عبء العمل على موظفي المديرية الذين ينجزون يومياَ أكثر من 200 مصدقة.

وبالنسبة للصاقة الأمنية أكد مدير شؤون الطلاب أنها أوقفت التزوير، وأنه بإمكان أي طالب أو جهة الدخول إلى موقع اللصاقة للتأكد من صحتها عبر كود خاص.