بهدف إنجاح القطاع المشترك… اجتماع في وزارة الزراعة مع شركات القطاع الزراعي

البعث ميديا – ميس بركات

عقدت وزارة الزراعة اليوم اجتماعاً مع مجالس إدارة شركات القطاع المشترك الزراعية “نماء وغدق والقلمون والشام وبركة”، بهدف إنجاح القطاع المشترك والاستمرار بعمله بفكر وأساليب وأدوات جديدة بما يتوافق مع ما كان مقرراً عند تأسيس الشركات.

وتم خلال الاجتماع طرح المشاكل التي تعترض هذه الشركات وتحديد الأولويات والاحتياجات المطلوبة للبدء بالعمل والإنتاج.

وأكد حسان قطنا وزير الزراعة أن الحوار بين الوزارة ومؤسساتها مع هذه الشركات مفتوح لمدة شهر لوضع رؤية وخطة مشتركة للنهوض بهذه الشركات وإعادة إقلاعها وتحديد المشاكل الآنية والمزمنة واقتراح الحلول المناسبة لها وفق برنامج زمني محدد، لافتاً إلى أهمية إدخال ممارسات زراعية حديثة وتطبيق الإدارة الزراعية المتطورة لتكون نموذجاً إنتاجياً لباقي القطاعات، مشيراً إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين الشركات لتحقيق التكامل بالعمل والإنتاج، إضافة إلى أهمية إحداث شركات تسويقية رديفة لهذه الشركات تساهم في جمع المنتجات وتوضيبها وتسويقها بطرق متطورة تعود بالفائدة على الفلاح بالدرجة الأولى وتقدم منتجاً بمواصفات مناسبة للاستهلاك.