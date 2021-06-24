السفارة الهندية تحتفل باليوم العالمي لليوغا بالسويداء

أقامت السفارة الهندية في سورية فعالية بمناسبة اليوم العالمي لليوغا في محافظة السويداء بحضور السفير الهندي في سورية الدكتور حفظ الرحمن ورئيس مجلس المحافظة رسمي العيسمي حيث قدّم عدد من ممارسي اليوغا في المحافظة تمارين متنوعة على المسرح الروماني في حديقة الفيحاء في مدينة السويداء.

السفير الهندي عبر عن سروره بزيارة المحافظة ووجود المهتمين برياضة اليوغا مشيراً إلى أهمية هذه الرياضة في خلق التوازن الصحي والروحي شاكراً كل الذين ساهموا في نجاح الزيارة والفعالية، مضيفاً أن الفعالية لهذا العام اتخذت شعار اليوغا لأجل الصحة في ظل جائحة كورونا.

رئيس مجلس المحافظة أشار إلى أهمية التوجه إلى مثل هذه الرياضات التي تهذب النفس وتحمي الصحة من الامراض وتخلق توازناً فكرياً وعاطفياً عند ممارسيها.

وكان السفير زار أمين فرع الحزب ومحافظ السويداء في مستهل زيارته للمحافظة حيث دار الحديث حول علاقات الصداقة السورية الهندية وأهمية الشعب الهندي الصديق في التنمية العلمية والثقافية والفنية التي تصل إلى كل العالم، وتم تبادل الهدايا المعبرة عن رياضة اليوغا والتراث الشعبي.

حضر الفعالية عضو قيادة الفرع روزانا الباسط وعضوي المكتب التنفيذي عدنان عزام ووائل المحيثاوي وعضوي مجلس الشعب خالد كرباج ومجد أبو زيدان وأمين عام المحافظة وسيم عز الدين ورئيس مجلس المدينة سامر أبو سعده ومدير المدينة ثائر الصالح.