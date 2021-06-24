المعرض الدولي للبناء “بيلدكس 2021” تعكس تعافي الاقتصاد الوطني السوريْ وتهيىء لخطوة اعادة البناء

اكد المدير العام للمجموعة العربية للمعارض المهندس علاء هلال ان عودة المعرض الدولي للبناء “بيلدكس” تعكس تعافي الاقتصاد الوطني السوريْ وتهيى لخطوة اعادة البناء الذي يترقبها السوريون وكل دول المنطقة والعالم بعد الحرب على سورية ، خاصة أن للمعرض رمزية كبيرة في ذاكرة الشخصيات و الشركات العاملة في مجال البناء والتشييد ، حيث شجعت عراقة اسم بيلدكس على جذب المشاركات الدولية والمحلية التي تجاوزت في الدورة الحالية ٢١٥ مشاركة ممثلة لمئات العلامات التجارية العالمية والاقليمية وعشرات الصناعات السورية المحلية . فمعرض بيلدكس يعد من اقدم واعرق المعارض العربية المتخصصة في مجال البناء والتشييد، وهو إن اثبت حضورا خلال دوراته الماضية في مجال المعارض الدولية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا ، فهو اليوم يرسخ انجازاته السابقة ويفتح في دورته الثامنة عشر بوابة واسعة لعودة الشركات الكبرى التي تسعى للتواجد في السوق السورية وكل الاسواق العربية المجاورة ،حيث يضم هذه الدورة ولاول مرة بعد سنوات الحرب على سورية جناحاً رسمياً روسياً وجناحاً رسمياً ايرانياً اضافة لمشاركة مصرية ، ويتميز المعرض باستقطابه نخبة من رجال الاعمال في سورية ، يفتتح المعرض برعاية السيد وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سهيل محمد عبد اللطيف وبحضور رسمي لمجموعة من السادة المسؤولين والمديرون المختصون بمجال المشتريات.

واضاف المهندس هلال بأن المعرض يتميز في هذه الدورة بعدد كبير من الأنشطة المرافقة له والفعاليات، اذ يزخر برنامج المعرض بالمحاضرات التي تمكنت ادارة بيلدكس من ترتيب برنامجها على هامش المعرض لتغطية كل ايام المعرض وزيادة في الافادة لجميع الاطراف من الشركات والمستثمرين، وهي محاضرات متخصصة في مجال تكنولوجيا والبناء الحديث بالاضافة الى محاضرات خاصة بمحفزات الاستثمار في قطاع السكن والتطوير العقاري واشار هلال الى أن ادارة معرض بيلدكس حرصت على تحضير برامج لقاءات بين رجال الاعمال السوريين والمستثمرين والمسؤولين في الوزارات السورية المختصة والعارضين القادمين من الخارج خاصة من روسيا وايران، فمواعيد المعرض الذي يمتد الى خمسة ايام حافلة باللقاءات و بالفعاليات والمعارض المرافقة كمعرض المفروشات والديكور والتجهيزات المنزلية (لايف ستايل ) ومعرض التدفئة والتكييف والمياه.

وعن الصعوبات التي واجهتها ادارة معرض بيلدكس لافتتاحه رغم ظروف الحصار الاقتصادي قال هلال: لاشك أننا واجهنا العديد من الصعوبات لاطلاق معرض بيلدكس الذي يتزامن هذه السنة مع الحصار الاقتصادي الجائر على سورية، وقد اصطدمنا بمعوقات هذا الحصار ،ولكننا استطعنا تجاوزها واستضافة الشركات التي بدورها تجاوزت العديد من المعوقات والصعوبات في توريد موادها الأولية وتصدير منتجاتها وتأمين مصادر الطاقة لتشغيل آلاتها ومعاملها ومع ذلك تجاوزت كل العقبات واستطاعت المشاركة في بيلدكس لما فيه من نافذة أمل كبيرة وتفاؤل بتمكينهم من الوصول الى السوق السورية والاسواق المجاورة .