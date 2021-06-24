24, 06, 2021 - 6:39 مساءً

“رسالة حب” من ذوي الإعاقة

مراسلون ومحافظات-طرطوس   2
البعث ميديا – طرطوس- رشا سليمان
نظم المجلس الفرعي لذوي الإعاقة بالتعاون مع الجمعيات و المراكز الخاصة بذوي الإعاقة وقفة في حديقة الباسل بطرطوس تحت عنوان “رسالة حب لسيد الوطن” عبر من خلالها الأطفال من ذوي الإحتياجات عن حبهم لوطنهم ودعمهم للسيد الرئيس بشار الأسد.
و لفت مدين تفاحة أمين عام المجلس الفرعي للإعاقة على أن مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة للتأكيد على أنهم مثل أي فئة من فئات المجتمع مع بلدهم و يبادلون الوفاء بالعمل، و بنفس الوقت إيصال رسالة حب من أطفال طرطوس مع الأهالي و الأخصائيين وأن هذه الفئة موجودة ولها صوتها الخاص.
و أكدت يسرى حسن من جمعية بيتنا الخيرية أن الأطفال المشاركين من ذوي الاحتياجات الخاصة من أعمار مختلفة ٩- ٣٠ سنة ، قدموا ليعبروا عن رأيهم ومشاعرهم في حب الوطن مثلهم مثل أي فئة من شرائح المجتمع.
لينا ابراهيم و الدة الطالبة مريم نخلة من مركز ماني متلك قالت: نشارك اليوم مع أطفالنا في وقفة تضامنية دعما للسيد الرئيس بشار الأسد و المباركة له في تجديد البيعة و أكدت أن مشاركة الأطفال تعزز ثقتهم بأنفسهم وأنهم فئة مثل بقية فئات المجتمع من حقهم إيصال صوتهم ولهم حضورهم وكلمتهم.

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