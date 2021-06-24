لتعزيز التعاون البرلماني.. مباحثات سوريّة إندونيسية

بحث القائم بأعمال سفارة سورية في جاكرتا الوزير المفوض عبد المنعم عنان مع الدكتور فضلي زون رئيس لجنة العلاقات الخارجية والتعاون البرلماني الدولي وعضو لجنة الدفاع والعلاقات الخارجية والإعلام في مجلس النواب الإندونيسي سبل تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين.

وعبر فضلي زون خلال اللقاء عن تقدير الشعب الإندونيسي لمواقف سورية وقيادتها ممثلة بالسيد الرئيس بشار الأسد في مواجهة السياسات العدوانية للكيان الإسرائيلي وجرائمه في المنطقة منوهاً بالعلاقات البرلمانية الوثيقة بين البلدين والتي تجلت في العديد من المحافل البرلمانية الدولية المختلفة.

وأشار فضلي زون إلى أهمية تعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين البرلمانيين في البلدين بما في ذلك تفعيل لجنة الصداقة البرلمانية السورية الإندونيسية وتبادل الخبرات في العمل البرلماني وفي المجالات الثقافية والاقتصادية والتنموية.

بدوره عرض عنان خلال اللقاء الأوضاع في سورية وما شهدته على مدى السنوات الماضية من محاولات لاستهدافها من قبل الإرهابيين وداعميهم خدمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي ومخططاته في المنطقة.

وأكد عنان على دور الدبلوماسية البرلمانية المهم في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين الدول لما فيه مصلحة الشعوب وأمنها واستقرارها لافتاً إلى ضرورة زيادة التعاون بين البرلمان الإندونيسي ومجلس الشعب في سورية على مختلف الصعد بما في ذلك تنسيق المواقف في المحافل البرلمانية الدولية.