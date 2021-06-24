محافظة حماة  تحدد موعد تطبيق توزيع الخبز على الآلية الجديدة

ناقش محافظ حماة المهندس محمد طارق كريشاتي ومعاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور رفعت سليمان في اجتماع موسع في مبنى المحافظة وبحضور الجهات المعنية لبحث الآلية الجديدة لتوزيع الخبز التمويني في المحافظ.

حيث وضعت الضوابط الأساسية بعد استكمال مشروع اتمتة توزيع الخبز من خلال وضع الحصص المخصصة للمواطن على البطاقة الإلكترونية ، إضافة إلى التوطين وهي الآلية الجديدة التي سيتم تطبيقها وذلك بهدف الحصول على مادة الخبز من نقطة محددة يختارها المواطن بنفسه وحصته موجودة فيها طول اليوم وبدون ازدحام ويستطيع تعديل النقطة التي يستلم منها الخبز عند الحاجة.

كما دعا المحافظ المعنيين متابعة عمل الأفران والمخابز لإنتاج رغيف تمويني بمواصفات جيدة وتسليم كل مواطن الكميات المحددة له خلال الشهر من الخبز.