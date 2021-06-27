البرتغال تشدد إجراءات مكافحة كورونا

شددت الحكومة البرتغالية إجراءات مكافحة فيروس كورونا في عدد من المناطق مثل لشبونة التي تشهد تفشيا جديدا للفيروس وخاصة متحورة دلتا.

وأفادت وكالة فرانس برس بأنه تم مجددا تقليص ساعات العمل وقدرة المطاعم والمتاجر على استقبال الزوار، إضافة إلى الإبقاء على قيود التنقل بين منطقة لشبونة الكبرى وبقية أنحاء البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وكشفت السلطات الصحية البرتغالية أن المتحورة دلتا التي تعتبر أكثر عدوى باتت تشكل أكثر من 51 بالمئة من حالات الإصابة الجديدة في البرتغال وأكثر من 70 بالمئة من حالات الإصابة في منطقة لشبونة متجاوزة بذلك المتحورة ألفاً التي ظهرت في البداية في بريطانيا.

بدوره أعرب وزير الخارجية البرتغالي أوغوستو سانتوس سيلفا لوكالة لوسا للأنباء عن الأسف لقرار ألمانيا حظر دخول المسافرين من البرتغال إلى أراضيها، معتبرا أن الوضع مقلق في بعض المناطق البرتغالية فقط لكنه مغاير في مناطق أخرى.