اندلاع حريق في الصين وغرق عشر سفن

غرقت عشر سفن إثر اندلاع حريق في مرسى للسفن ووصول النيران إليها في هونغ كونغ الصينية اليوم.

وذكر تلفزيون هونغ كونغ أن حريقا نشب في الساعات الأولى من صباح اليوم في المرسى الواقع في منطقة أبردين، ما أدى لاشتعال النار في صهاريج وقود أثناء مرورها بمحاذاة طابور من اليخوت المتوقفة وغرق ما لا يقل عن 10 سفن قبل أن يقوم رجال الإطفاء بإخماد الحريق بعد نحو ست ساعات من الجهود التي شاركت فيها ثماني طائرات.

وأضاف إنه تم إنقاذ 35 شخصا كانوا على متن السفن ولم يتم التبليغ عن وقوع إصابات.