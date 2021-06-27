توقف عنفات إنتاج الكهرباء في منشأة السويدية

جراء توقف ضخ الغاز من المعمل في رميلان لإجراء صيانة جزئية له، توقفت عنفات توليد الطاقة الكهربائية في منشأة توليد السويدية بريف الحسكة عن العمل.

معاون مدير معمل الغاز في رميلان، المهندس حميد البلخي، بين أن توقف ضخ الغاز من المعمل مؤقت، حيث يتم العمل على إجراء صيانة فنية جزئية للمعمل، ومن المقرر أن تنتهي مساء اليوم لمعاودة ضخ الغاز باتجاه عنفات التوليد بمنشأة السويدية، مؤكداً أن العمل يتم بوتيرة عالية من الورشات الفنية لإنهاء الصيانة بالوقت المحدد.

من جانبه أشار مدير عام شركة كهرباء الحسكة، المهندس أنور عكلة، إلى أن توقف توليد الكهرباء في منشأة السويدية أدى إلى قطع التيار الكهربائي عن كل الخطوط الخدمية في المحافظة حيث يتم الاعتماد على المنشأة بشكل رئيسي بظل انخفاض كميات الكهرباء الواردة من سد الطبقة إلى 15ميغا يوميا.

ولفت إلى أن الكمية التي ستصل اليوم عبر خط توتر الطبقة الأبواب سيتم تخصيصها للخطوط الخدمية “الأفران والاتصالات والمشافي والمياه” لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين ريثما يتم تشغيل منشأة توليد السويدية.