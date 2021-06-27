العراق.. القبض على ستة إرهابيين في بغداد وصلاح الدين

تواصل القوات العراقية ملاحقة فلول التنظيم الإرهابي داعش في العديد من المناطق، حيث ألقت القبض اليوم على ستة من إرهابيي التنظيم.

وأفادت مديرية شرطة محافظة صلاح الدين في بيان نقله موقع السومرية نيوز اليوم بأنها بدأت حملة لملاحقة المطلوبين أسفرت عن إلقاء القبض على إرهابيين اثنين فيما تمكن مغاوير عمليات سامراء من العثور على وكر لعصابات داعش وضبط أسلحة ومتفجرات عند تفتيش قاطع المسؤولية على الخط السريع تكريت – بغداد .

كما أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية القبض على أربعة إرهابيين بمناطق متفرقة من العاصمة بغداد.