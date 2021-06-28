إعادة تشغيل منشأة السويدية بريف الحسكة

تم فجر اليوم إعادة تشغيل منشأة توليد كهرباء السويدية في ريف الحسكة، بعد إنجاز أعمال الصيانة لمعمل الغاز ووصول كميات كافية من الغاز إلى العنفات في المنشأة.

وبين معاون مدير معمل غاز رميلان حميد البليخ أن أعمال الصيانة للمعمل انتهت فجرا وتضمنت تبديل معادل ديو سيرفر وتنظيف مكثفات وأحواض أبراج التبريد وتبديل بعض الصمامات المعطلة وبمقاسات مختلفة، لافتا إلى أن كل أعمال الصيانة تمت عن طريق الورشات الفنية في معمل الغاز وحاليا تمت إعادة تشغيل المعمل وإعادة ضخ الغاز إلى منشأة التوليد الكهربائي في السويدية.

بدوره أكد مدير شركة كهرباء الحسكة المهندس أنور عكلة تشغيل منشأة توليد السويدية ووصول كمية كافية من الغاز لتشغيل العنفات وحاليا تتم تغذية الخطوط الخدمية المستثناة من التقنين عن طريق منشأة توليد السويدية مطاحن واتصالات ومشاف ومياه وأفران لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين، لافتا إلى أن الكمية التي ترد عبر خط توتر الطبقة الأبواب والبالغة 15 ميغا يتم توزيعها على أحياء المدينة وبمعدل ساعة إلى ساعتين لكل حي وخلال الفترة الوقعة بين الـ 4 عصراً و الـ 12 ليلا فقط.