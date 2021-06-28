الاحتلال التركي ومرتزقته يختطفون أربعة من أهالي عفرين

واصلت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية جرائمها ضد الأهالي في المناطق التي يحتلونها بريف حلب الشمالي.

مصادر محلية ذكرت أن مجموعة من إرهابيي ما يسمى “فيلق الشام” داهموا منازل المواطنين في قرية الغزاوية التابعة لمنطقة عفرين بريف حلب الشمالي واختطفوا ثلاثة من أهالي القرية واقتادوهم إلى جهة مجهولة.

وفي السياق ذاته أشارت المصادر إلى أن عددا من قوات الاحتلال التركي ترافقهم مجموعة من مرتزقتهم داهموا منازل في قرية قره بابا شمال غرب منطقة عفرين واختطفوا أحد سكان القرية واقتادوه إلى مراكز للاحتلال التركي في مدينة عفرين.