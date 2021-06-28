الجو صحو والحرارة إلى ارتفاع

توقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 7 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

ويكون الجو حاراً وصحواً بشكل عام وسديمياً شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتواصل درجات الحرارة غداً الثلاثاء ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 5 إلى 8 درجات مئوية ويكون الجو حاراً وصحواً بشكل عام وسديمياً شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.