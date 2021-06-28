دعوة روسية إلى مناقشة العدوان الأمريكي على نقاط الحدود السورية العراقية في مجلس الأمن

دعا رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي إلى وجوب مناقشة العدوان الجوي الأمريكي على نقاط الحدود السورية العراقية في مجلس الأمن الدولي.

ووصف سلوتسكي في حديث للصحفيين اليوم في موسكو إقدام واشنطن على هذا العدوان الأمريكي بأنه سلوك همجي وغير منطقي وانتقد مشروع القرار الغربي لتمديد ما يسمى الممرات الإنسانية التي تستخدمها الولايات المتحدة بذريعة إرسال شحنات إنسانية إلى سورية قائلاً: إن هذه المساعدات الأمريكية “غير مفهومة” حيث تقصف واشنطن بيد وترسل شحنات إنسانية بيد أخرى “ما يدل على سلوك همجي وغير منطقي”.

ولفت سلوتسكي إلى التزام موسكو بالاتصال مع الأطراف الأخرى لإيجاد حلول على منصة مجلس الأمن الدولي ليس من جانب واحد كما فعلت الولايات المتحدة من قبل.

وشدد سلوتسكي على أن منصة مجلس الأمن الدولي كفيلة بحل كل القضايا الخلافية على طاولة المفاوضات وخاصة تلك المتصلة بالأرض السورية التي عانت وتعاني الكثير.

وكان نائب رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي يوري شفيتكين أكد في وقت سابق اليوم أن القصف الجوي الأمريكي على مواقع في سورية والعراق يعد “عملاً عدوانياً” مشدداً على أن العدوان تصرف غاشم يفتقد لأي شرعية.