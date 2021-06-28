قتلى جراء اصطدام قطار بحافلة بمدينة شيكاغو الأميركية

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب ثلاثة آخرون بجروح جراء اصطدام قطار بحافلة صغيرة بمدينة شيكاغو الأميركية أمس.

وبحسب “رويترز”، قال مسؤولون محليون: إن القطار اصطدم بالحافلة شرق مدينة شيكاغو ما أدى لوفاة ثلاثة أشخاص بينهم طفل يبلغ من العمر خمس سنوات، فيما نقل ثلاثة أطفال آخرين إلى المستشفى في حالة حرجة وتتراوح أعمارهم بين سبع وعشر سنوات.

محطة “دبليو.جي.إن نيوز” ذكرت بأن تحقيقا أوليا أظهر تجاهل سائق الحافلة الصغيرة إشارات القطار أثناء اقترابه، فيما تجري متابعة التحقيقات لتأكيد أسباب الحادث.