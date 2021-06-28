محافظة حمص تحضر لإطلاق مهرجان القلعة والوادي 2021

البعث ميديا || حمص – صديق محمد

بدأت محافظة حمص التحضير لإطلاق مهرجانات القلعة والوادي 2021 بعد أن كان قد توقف خلال العام الماضي بسبب الاجراءات الاحترازية لانتشار مرض الكورونا ،وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية والفعاليات الاقتصادية والمجتمع المحلي في وادي النضارة بريف حمص الغربي .

وأكد محافظ حمص المهندس بسام بارسيك خلال الاجتماع التحضيري اليوم أن مهرجان القلعة والوادي يشكل تظاهرة ثقافية وسياحية وفنية هامة على مستوى المحافظة وإنجاحه يتطلب تضافر جميع الجهود وتقديم كافة أنواع الدعم الممكنة سواء من المؤسسات الحكومية أو الفعاليات الاقتصادية التي تميزت بمساهماتها الإنسانية والاجتماعية في المحافظة, مشيراً إلى أهمية المهرجان في استقطاب السياح وتشجيع الحركة السياحية والاقتصادية في المناطق والبلدات التي ستقام فيها الفعاليات سيما وأن وادي النضارة من مناطق الجذب السياحي الهامة لتنوعها وغناها الطبيعي .