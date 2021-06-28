نقاط مراقبة و تدخل سريع في حزمة التدابير الاحترازية لحماية غابات القرداحة من الحرائق

البعث ميديا – اللاذقية – أريج معروف

بهدف الحفاظ على غابات منطقة القرداحة من الحرائق الحراجية التي تشكّل الخطر الحقيقي الذي يتهدد الغطاء الحراجي و الزراعي فقد اتخذت دائرة الزراعة في منطقة القرداحة عدة تدابير احترازية لحماية الغابات.

حيث ذكر ل ” البعث ميديا ” الدكتور سوار يوسف رئيس الدائرة أنه يوجد في منطقة القرداحة ثلاث مراكز لإخماد الحرائق و حماية الغابات هي : القليلة و القرداحة وقلعة المهالبة و هي جاهزة من الناحية الفنية والبشرية و تحوي التجهيزات اللازمة من مرشات ظهرية و آليات من إطفائيات وسيارات تغذية كما يوجد 8 إطفائيات ( كبيرة ،وتدخل سريع، وتغذية ) و6 جرارات وهي موزعة على كل محاور منطقة القرداحة بالأخص في الأكثر خطورة ، يوجد ثلاث أبراج مراقبة : الأربعين وهو مهم لارتفاعه والقرداحة والقليلة ويوجد تركس دولاب وجنزير تستخدم لشق طرق في الأراضي الزراعية أثناء الحرائق .

و عن أهم الإجراءات التي تم اتخاذها فأوضح د.يوسف أنها تتمثل في : ترميم خطوط النار حيث رمّمنا 350 كيلومتر في ملوخ ، مليخ ، جوبة برغال ، الإيريزي ، البور ، بكراما ، القليلة ، اليابسة ، اسطمنة و القطلبة وغيرها ولايزال الترميم مستمر في كل مناطق الغابات . و من الإجراءات المميزة النوعية بحسب يوسف فهي تشمل اعتماد نقاط مراقبة وتدخل سريع وهي غرف مسبقة الصنع يوجد فيها مجموعة مكونة من 10 أشخاص أو أقل مزودة بمرشات ظهرية مع جرار أو اطفائية وهي متواضعة في الغابات الحساسة للحرائق مثل غابات الصنوبر وظيفتها التعامل مع الحريق بسرعة لحين وصول المؤازرة و هناك مناهل منها جليلة والسنيبلة وقلعة المهالبة والخشخاشة ، كما نقوم بإجراءات احترازية في الغابات الكثيفة منها تقليم و تنظيف جوانب الطرق الترابية في الغابات ، كما نتعاون مع المخافر الموجودة في المنطقة.