تأهيل وصيانة محاور طرقية في ريف الحفة

تنفّذ ورشات الصيانة في الحفة أعمال إعادة تأهيل وإصلاح طريق صلنفة – سلمى، الممتد من مفرق عرامو الى مفرق البلاطة وصولا إلى مشارف بلدة دورين، بعد تضرره جراء العمليات التخريبية التي شهدتها المنطقة، وذلك بإشراف مديرية الخدمات الفنية في الحفة وتنفيذ الشركة العامة للطرق والجسور باللاذقية.

وأوضحت المهندسة رولا دبانة، رئيسة مكتب الخدمات الفنية بالحفة، بأن أعمال الصيانة شملت تنظيف جوانب الطريق ومد مجبول زفتي على طول محور عرامو البلاطة، بمساحة مقدرة بطول 525 متر بقيمة عقدية تقدر ب 24 مليون و992 ألف ليرة سورية، مشيرة إلى أن هذه الأعمال تسهل دخول ورشات أعمال أخرى كالكهرباء والصرف الصحي، بالإضافة إلى أنها خطوة أولى لدراسة لاحقة لتأهيل الأبنية والطرق باتجاه سلمى دورين المارونيات.

وأضافت بأن ورشات العمل، من المشرفين والفنيين المهندسين، عاينوا الأضرار الجسيمة عن كثب والمواقع التي تعرضت للتخريب، لافتة إلى أن الطريق سيوضع في الخدمة خلال أيام.

كما أشارت إلى أن هذا المشروع يربط بين قرى عرامو قشبة محطة البث وسلمى دورين، وهو نقطة وصل مابين الحفة وصلنفة وطريق حلب القديم، فضلا عن أنه يخفف الضغط على الاتوتستراد، ويشجع الأهالي ويرغبهم بالعودة إلى قراهم وأراضيهم.

البعث ميديا – اللاذقية – نورا جولاق