تكبح الأجرة المزاجية التي يعاني منها الركّاب: تعديل أكثر من خمسة آلاف عدّاد سيارة أجرة في اللاذقية

البعث ميديا – اللاذقية – مروان حويجة

تمّ إنجاز عمليات تعديل أكثر من خمسة آلاف عدّاد سيارة أجرة في محافظة اللاذقية بالتزامن مع صدور آخر تسعيرة من المكتب التنفيذي لمجلس محافظة اللاذقية حول تعديل اجور السيارات العامة العاملة على البنزين و ذكر المهندس ياسر سعود مدير فرع الشركة السورية للشبكات في المنطقة الساحلية أن فرع الشركة عمل على تعديل عدادات هذه السيارات حيث تم انجاز تعديل اكثر من 5000 سيارة مبيّناً أن فرع الشركة مستمر بتعديل العدادات للسيارات و يمكنه تعديل حوالي 800 عداد يومياً إلّا أن تلكؤ بعض السائقين عن مراجعة الفرع يؤخر انجاز عملية التعديل

و أ شار الى انه بموجب الاحصائية المتوفرة لدى الفرع بالتنسيق مع مديرية النقل فإنه يوجد في محافظة اللاذقية حوالي 7500 سيارة أجرة منها حوالي 6000 سيارة تعمل بمدينة اللاذقية.

وحول وضع لصاقات تتضمن تسعير الركوب بالسيارات العامة أكد سعود أن اللصاقة تظهر بشكل واضح للراكب عن قيمة الاجرة المطلوبة مع رقم السائق و رقم هاتف الشكاوي في حل شعر الراكب باي غبن.