دورة ري جديدة من سد ١٦ تشرين

دعت مديرية زراعة اللاذقية الأخوة المزارعين الى استثمار مياه الري التي سيتم إطلاقها من سد ١٦ تشرين، اليوم الثلاثاء، في دورة ري جديدة من مياه السد لهذا الموسم.

وبينت للمديرية أن الدورة سيتم فتحها من السد بالتنسيق بين مديريتي الموارد المائية و الزراعة واتحاد الفلاحين، مؤكدة على أن استثمار المزارعين الأمثل والأكفأ للموارد المائية خلال مدة الدورة سيحقق الفائدة لمزروعاتهم وتجنّب هدر المياه.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم فتح دورتي ري جديدتين، بتاريخ 20 حزيران الحالي، على محوري سدي الثورة من /15-20/ يوم و بللوران من / 7-10 / أيام.

البعث ميديا || اللاذقية – مروان حويجة