سورية تحرز ميدالية برونزية في أولمبياد المعلوماتية العالمي

أحرز طلاب الأولمبياد العلمي السوري ميدالية برونزية في الأولمبياد العالمي للمعلوماتية IOI الذي نظمته سنغافورة عن بعد في الثاني والعشرين والخامس والعشرين من الشهر الجاري بمشاركة 351 طالباً وطالبة من 88 دولة.

وذكرت هيئة التميز والإبداع في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن الطالب الفائز هو محمد نور المصري من محافظة حلب.

وأضافت الهيئة إن هذه النتيجة تأتي من خلال المشاركة السورية رقم 13 في هذا الاستحقاق العلمي الأكبر عالمياً بالمعلوماتية.

وتضمنت الاختبارات جولتين مدة كل منها خمس ساعات متواصلة وتشمل مجموعة من المسائل في الخوارزميات والبرمجة وانطلقت من مركزين امتحانيين في دمشق وحلب.

وكانت سورية أحرزت ثلاث ميداليات برونزية في أولمبياد الفيزياء الأوروبي EUPHO لعام 2021 الذي نظمته أستونيا بمشاركة 46 دولة عن بعد خلال يومي التاسع عشر والعشرين من الشهر الجاري.

المصدر|| سانا