قرار لمجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاستثمار السورية

أصدر رئيس مجلس الوزراء، المهندس حسين عرنوس، القرار رقم 982 القاضي بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاستثمار السورية، وذلك بعد صدور قانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021.

ويتألف مجلس الإدارة الجديدة من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل، ومدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين علي دياب، ومدير الإيرادات العامة في وزارة المالية أنس علي، ومدير التنمية الريفية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بهاء الخوري، ومدير الشؤون القانونية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة عيد النبوتي، ومدير مكتب وزير الدولة لشؤون الاستثمار والمشاريع الحيوية سينان عابد، ومدير مديرية الاقتصاد الكلي في هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور إياد علي، ورئيس اتحاد غرف التجارة محمد أبو الهدى اللحام محمد، ونائب رئيس اتحاد غرف الصناعة لبيب الأخوان، وعضو مجلس إدارة اتحاد الغرف الزراعية هيثم الضيعة، وعضو مجلس إدارة اتحاد غرف السياحة بطرس يوسف مرجانة، وخبير قانوني من رئاسة مجلس الوزراء الدكتور نبيل خضر حربا.

ويهدف قانون الاستثمار الجديد إلى إيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال والاستفادة من الخبرات والتخصصات المختلفة وتوسيع قاعدة الإنتاج وزيادة فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي بما ينعكس إيجاباً على زيادة الدخل القومي وصولاً إلى تنمية شاملة ومستدامة.